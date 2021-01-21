Fena sallandık

Ülkemizde az önce meydana gelen orta ölçekli bir deprem meydana geldi.

Özellikle Lefkoşa'da büyük ölçüde hissedilen depremin yaklaşık 15 saniye sürerken, ülkenin birçok bölgesinde de hissedildiği kaydedildi.

Deprem sonrası birçok vatandaş sokaklara çıkarken panik havası yaşandı.

Depremin büyüklüğü ile ilgili henüz bilgi ulaşmadı.