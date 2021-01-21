5.1 büyüklüğünde sallandık

Ülke genelinde hissedilen depremin 5.1 şiddetinde olduğu belirlendi.
Türkiye'den Kandilli Rasathanesi'nın ve Rum haber kaynaklarının yaptığı paylaşımda saat 16.27 sıralarında meydana gelen depremin Larnaka açıklarında 5,1 şiddetinde ve 51,4 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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