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5.1 büyüklüğünde sallandık

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5.1 büyüklüğünde sallandık
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Ülke genelinde hissedilen depremin 5.1 şiddetinde olduğu belirlendi.
Türkiye'den Kandilli Rasathanesi'nın ve Rum haber kaynaklarının yaptığı paylaşımda saat 16.27 sıralarında meydana gelen depremin Larnaka açıklarında 5,1 şiddetinde ve 51,4 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
 
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