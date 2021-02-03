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Felaketin eşiğindeyiz

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Veri Mühendisi Dr. Yalçın Oytam, COVID-19’un Kuzey Kıbrıs'taki toplum içi yayılma hızı ile ilgili “Acil şekilde müdahale olmazsa kısa zamanda 40 vaka sayısı10 ile çarpılır. Felaketin eşiğindeyiz” dedi

Felaketin eşiğindeyiz
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30 yıldır Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Veri Mühendisi Dr. Yalçın Oytam, COVID-19’un Kuzey Kıbrıs'taki toplum içi yayılma hızı ile ilgili “Acil şekilde müdahale olmazsa kısa zamanda 40 vaka sayısı 5 ile 10 ile çarpılır. Felaketin eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıslı Türk Veri Mühendisi Dr. Yalçın Oytam şunları kaydetti:
“Aşağıdaki grafik, 1 Şubat itibariyle Kuzey Kıbrıs'taki Covid19 toplum içi yayılma (üreme ) hızını gösterir. Kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka sayılarıdır. Şu anda, grafikten de görüleceği gibi, salgının yayılma hızı istikrarlı bir şekilde yükselerek 1.5’e ulaşmıştır.
 Bu ne demektir? Temas takip kapasitesinin aşıldığını da varsayarsak (ki bu rakam 8 milyonluk NSW eyaletinde bile 70 günlük vakadır), açıkçası felaketin eşiğindeyiz. Victoria eyaletinin günlük vaka olarak 70'ten 700'e fırladığı sürecin başındayız. Acil şekilde müdahale olmazsa kısa zamanda 40 vaka sayısı 5 ile 10 ile çarpılır.
 Ne yapmalıyız?
Son derece titiz ve soluklu bir kapanmadan başka çare yok.
Sinovac aşısı olmuşsanız, hiç aşı olmamış gibi korunun.
Pfizer-Biontech aşısı olmuşsanız, sadece ilk dozu oldunuz, hiç olmamış gibi korunun. Yaşamak hepimizin hakkı. İçinde bulunduğumuz durumda toplum olarak her parçamızı, her bireyimizi korumak görevimiz.
Gereken ekonomik desteğin ihtiyacı olan her kesime yapılması insani ve toplumsal görev. Bunu destekleyecek eşitlikçi vergi düzenlemeleri de. Detayını uzmanlarına bırakıyorum.
Bir uyarım da Saner Hükumetine olacak. İçinde bulunduğumuz durum son 20-30 günlük kararsızlığınızın sonucudur.
Çok dikkatli olmalısınız. Adanın siyasi tarihine Erdoğan rejiminin bilimsel makalelere konu olmuş pandemi yönetim başarısızlığını Kıbrıs'a taşımış hükumet olarak geçmeyiniz.”
 
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