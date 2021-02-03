İzmir’i sel vurdu

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı. 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir’de önceki gece saatlerinde başlayan yağış afete dönüştü. Derelerde taşma nedeniyle trafikte olan çok sayıda araç sular altında kaldı. Menderes ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya üzerinden vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.Şubat ayı yağış ortalaması metrekareye 102 kilogram olan İzmir'de önceki geceden bu yana metrekareye 126 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Kentin bütün dereleri taştı. Birçok su kanalı ve alt geçit tıkandı.Caddeler adeta göle dönüştü. Otobüslerin içini su bastı. Otomobiller sular altında kaldı, sürüklendi. Şu ana kadar 673 ev ve iş yerinde su bakını oluştu, 23 mahsur kalma vakası yaşandı. Tarım alanları da sular altında kaldı, birçok ekili tarlada zarar oluştu. Yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu.Acı haberler Menderes İlçesi'nden geldi. Yeniköy'de dere taşkını nedeniyle sel suyuna kapılan bir vatandaş yaşamını yitirdi. 45 – 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Öte yandan Menderes ilçesinde bir kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece can kaybı 2’ye yükselmiş olduİzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer “İzmir son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı.Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam” dedi.Soyer, “Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir’in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket” dedi.