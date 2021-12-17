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Faciadan dönüldü

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Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde ders sırasında bir sınıfın tavanı çöktü. 12’nci sınıf öğrencilerin eğitim gördüğü derslikte, tavandan düşen beton parçası bir öğrencinin sırtına çarptı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Faciadan dönüldü
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren Namık Kemal Lisesi’nde sınıfın tavanı çöktü. Tavandan düşen beton parçası okul sırasının üzerine düştü. Olayda Emre Garabli adlı öğrenci yaralandı.
Olay dün saat 09.00 sıralarında, 12 Fen C sınıfında ders sırasında yaşandı.

Beton parçaları bir adına yağmur gibi çocuğun sırtına düştü ancak çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayda yaralanan öğrenci ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Yaşanan olayın ardından sınıfta eğitime ara verildi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, okul müdürünün olaydan önce  sorunu ilgili makamlara ilettiğini ancak adım atılmakta geç kalındığını söyledi.

Elmalı, “Şanslıyız ki çocukların üstüne düşmedi. Parçaların çoğu boşluğa düştü. Sadece tek bir çocuğun sırtına bir parça çarptı. Çocuğun durumu iyi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü” diyen Elmalı, daha büyük bir olay yaşanmadan okul binasında taşıyıcılıkla ilgili kontrollerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Elmalı, ülkede kaynak olduğunu, ancak kamusal hizmetlere harcanmadığını savundu.

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