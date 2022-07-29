“Eylem planlarının hayata geçmesi için çalışmalara başladık”

Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde bazı eylem planlarının hayata geçmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi





KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısında konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, 2020 yılında ortaya çıkan pandemi süreci ve buna bağlı sıkıntılara işaret ederek, ekonominin ihtiyaç duyduğu tedbirler için çalıştıklarını belirtti.

Üstel, ekonominin ihtiyaç duyduğu ve benzer durumların yaşanmaması için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde bazı eylem planlarının hayata geçmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Üstel, 2020’deki Covid-19 salgını, buna bağlı ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve son olarak da Rusya – Ukrayna savaşına bağlı olarak KKTC ekonomisinin her gün küçülmeye başladığını söyledi.

Bu küçülmeyi durdurmak için düşük faiz destekli kredi paketleriyle, üretimde söz sahibi olan kesimlerin nefes almasını sağladıklarını vurgulayarak, bu kapsamda 600 civarı işyerine yaklaşık 1 buçuk milyar civarında bir finansman sağlandığını belirtti.

Piyasanın daha da hareketlenmesi için, önceki gün yeni bir eylem planı daha açıkladıklarını anımsatan Başbakan Üstel, küçük işletmeler için 140 milyonluk kredi fonu ve işletmelere de 6 ay ödemesiz düşük faizli krediler sağlanacağını söyledi.

Pandemi şartlarının üretimin önemini gözler önüne serdiğine de işaret eden Başbakan, bunun yanı sıra ihracatın şart olduğunu, ambargolar altında olunmasına karşın Türkiye ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile zorlukların aşılmasına çalışıldığını anlattı.

Üstel, sanayi ve turizmin hareket kabiliyetini artırmak için Türkiye Eximbank kredilerinin KKTC’de de aynı koşullarda kullanılmasının sağlanmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkenin lokomotif sektörleri olan turizm ve eğitimin yanı sıra Eximbank kredileri ile ihracatın da artırılacağını, daralan ekonominin istenilen noktaya taşınacağını belirtti.



