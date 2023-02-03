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Evrensel Hasta Hakları Derneği başkanı Ayşe Zeki

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Evrensel Hasta Hakları Derneği başkanı Ayşe Zeki
Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) IX Genel Kurulu’nda başkanlığa Ayşe Zeki seçildi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek tüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilip, onaya sunulduğu genel kurulda, dernek yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri seçildi.
 Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
“Ayşe Zeki (Başkan), Emete İmge (As Başkan), Remzi Tınazlı (Sekreter), Sevil Hançerli (Eğitim Sorumlusu), Mine Bahçeci (Sosyal İşler Sorumlusu), Belgin Demirel (Basın Yayın Sorumlusu), Devrim Barçın (Mali İşler Sorumlusu).
Denetleme Kurulu'nda Mehmet Öner Ekinci, Hüseyin Aytaç ve Erol Muhtaroğlu; Disiplin Kurulu'nda ise İzlem Sönmez, Beran Djemal ve İrşen Ann Tunçerler yer aldı.
 
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