Kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanması için ilk adım

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün iş birliğiyle, 22 kadın kursiyere, Akademisyen Dr. Berna İleri eğitmenlik yapıyor. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün iş birliğiyle, 22 kadın kursiyere, Akademisyen Dr. Berna İleri eğitmenlik yapıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün iş birliğiyle, 22 kadın kursiyere, Akademisyen Dr. Berna İleri eğitmenlik yapıyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün iş birliğiyle, 22 kadın kursiyere, Akademisyen Dr. Berna İleri eğitmenlik yapıyor.

Ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanmasını hedefleyen projede, kursiyerlere teorik olarak yumurtadan tırtıl çıkartma, büyütme süreci, kozanın ayıklanması, kozalardan ipek ipliği elde etme ve ipek kumaşı dokuma konularında eğitim verilecek.



İleri



Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berna İleri konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de olmaktan ve “İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında ipek kozacılığı ve ipek dokumacılığı konusunda kursiyerlere eğitim vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülkede kozanın yeniden doğuşuna tanıklık etmenin anlamına vurgu yapan İleri, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen projenin, gelecek kuşaklara bırakılacak önemli bir miras olduğunun altını çizdi.



Yarın Lefkoşa AKM’de halka açık konferans düzenlenecek



Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki proje kapsamında yarın saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berna İleri’nin konuşmacı olarak katılacağı, “İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” isimli halka açık konferans düzenlenecek.

