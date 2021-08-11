Girne’deki Cratos Premium Otel’in davasında karar 23 Ağustos’a ertelendi

Mahkeme uzuyor, alacaklılar bekliyor

CratosPremium Otel’in paylaşımı konusunda ikiye bölünen aile arasında mahkeme süreci devam ediyor.

Mahkeme kararı 23 Ağustos’a ertelerken hükümetin ve diğer alacakların alacaklarını ne zaman tahsil edeceği ise merak konusu oldu.

23 Ağustos 2021 tarihinde Mahkemenin açıklayacağı karar dört gözle beklenirken çalışanları “Yine erteleme mi olacak?” tedirginliği sardı. Aylardır mağdur olan çalışanlar durumların bir an önce düzelip işlerinin başına dönmeyi bekliyor.

