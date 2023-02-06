Evkaf’tan depremzedelere 2 milyon TL destek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Türkiye’deki depremzedelere destek için 2 milyon TL katkı sağladığını açıkladı.



Evkaf’tan yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilenerek, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

