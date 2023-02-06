Limasol Bankası, Sesli Kitap Tanıtımı için Alayköy İlkokulu’ndaydı

Limasol Türk Kooperatif Bankası, çocuklara armağan ettiği Sesli Kitap Projesi’ni İlköğretime ve Özel Eğitime taşımaya devam ediyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile yaptığı okul ziyaretlerinde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.

28. OKUL ZİYARET EDİLDİ

Sesli Kitap Projesi ziyaretleri kapsamında Şubat tatili öncesinde 28. adres Alayköy İlkokulu oldu. Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde birçok sanatçı ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu hatırlattı. Ayrıca yapılan açıklamada bu proje ile çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarının altını çizdiler. Okul Müdürü Özden Ünbay Limasol Bankası ekibine teşekkür edip, okulun flamasını takdim etti.

Nisan 2022’de Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan ziyaretler, Şehit İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Alsanacak İlkokulu, Altın Elma Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Mormenekşe İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa KTEV Anaokulu, Pile Türk İlkokulu ile devam etmişti.





