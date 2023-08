Evkaf, Şampiyon Melekler Takımı anısına her yıl burs verecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Şampiyon Melekler Takımı’nın adını; gençlerin başarılarıyla yaşatmak amacıyla her yıl 3 öğrenciye eğitim bursu verecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Evkaf ortaklığında yapılan toplantı sonucunda burs kriterleri ise şöyle belirlendi:

1)KKTC ortaöğretim kurumlarından mezun ve yüksek öğretime kabul almış olmak

2)Diploma derecesi en az 8.5 olmak

3)Şampiyon Melekler Bursu’na başvuru nedenleri ve kişisel hedefleri de içeren 200-250 kelimelik kompozisyon yazıp Evkaf’a sunmak

4)Olması halinde akademik veya spor/kültürel faaliyet başarı/katılım belgelerini sunmak

5)Aile gelir düzeyini gösteren maaş bordrosunu sunmak

6)Müracaatı yapılacak öğrencinin kimlik ve lise diploma fotokopisi

7)Yüksek öğrenim kabul belgesi

8)Ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden temin edilecek eğitim başvuru formu da doldurulup istenilen tüm evrakların Evkaf’a teslim edilmesi gerekiyor.

Evkaf Şampiyon Melekler Bursu her sene 3 öğrenciye verilecek.

14 Ağustos – 4 Eylül 2023 tarihleri arasında uygun şartları taşıyan her öğrenci müracaatını doğrudan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne yapacak..

Bursu almaya hak kazanan 3 öğrenciye 3 asgari ücret destek bursu sağlanacak.