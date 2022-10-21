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Evkaf, Polis Genel Müdürlüğü’ne maket araba hediye etti

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Evkaf, Polis Genel Müdürlüğü’ne maket araba hediye etti
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Polis Genel Müdürlüğü’ne 5 adet maket polis arabası hediye etti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmetali Ekemen, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, maket polis arabalarını Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan’a takdim etti. Görüşmede, PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy da hazır bulundu.
Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan,  yaptığı konuşmada, temel amaçlarının trafik alanında farkındalık yaratarak halkı bilinçlendirmek ve kaza sayısını minimum seviyeye düşürmek olduğunu kaydetti.
Bu nedenle son yıllarda en çok kaza yapılan bölgelerin tespit edilerek maket araçların bu bölgelerde yer alacağını ifade eden Soyalan, polis teşkilatı olarak topluma sunulan bu hizmet için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür ettiklerini iletti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de, vakıf kültürünü yaşatmak maksadıyla her geçen gün hayır işlerini arttırdıklarını ifade ederek, gerek polis gerekse sağlık ve eğitim kurumları gibi  topluma yarar sağlayabilen birçok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.
 
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