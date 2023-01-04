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Evkaf, girişimci kadınlara da destek sağlıyor

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Evkaf, girişimci kadınlara da destek sağlıyor
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, sağladığı katkılardan dolayı Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne nezaket ziyareti gerçekleştirerek teşekkür etti.
Kadınların her alanda söz sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve daha sonra KKTC’de ki yerel üretimi desteklemek maksadıyla bünyesine Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifini de kazandıran derneğe, Kıbrıs Vakıflar İdaresi bina temin ederek destek oldu.
Temin edilen bina ile birlikte derneğin sağlayacağı hizmetler arttırılırken bir vakıf malı daha toplumun hizmetine kazandırıldı.
 
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