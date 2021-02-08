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Erol öğretmenin izin isyanı

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Karantinadaki kızına online gireceği sınav için internet götürmek için izin isteyen Erol Karakış'a izin verilmedi

Erol öğretmenin izin isyanı
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Bazı karantina merkezlerindeki internet sorunu devam ederken, yeni mağduriyetlere de sebep oluyor
Lefkoşa Türk Lisesi'nde öğretmenlik yapan Erol Karakış, karantinadaki kızına online gireceği sınav için internet götürmek için izin istedi ama uygun görülmedi. Erol Karakış kişisel sosyal medya hesabından bu duruma isyan etti..
Erol Karakış şu paylaşımda bulundu:
"Pazartesi günü karantina otelinde kalmakta olan kızımın iki tane online sınavı var. Kaldığı otelin internet bağlantısı yeterli değil. Kızıma taşınabilir wifi veya interneti olan bir telefon götürmem gerekiyor. Bu amaçla talep ettiğim izne verilen cevabı aşağıda bulabilirsiniz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Pes.... Bu arada kızımın sağlığı çok şükür yerindedir. Türkiye den KKTC ye giriş yaptığı için zorunlu olarak karantina da bulunmaktadır."
 
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