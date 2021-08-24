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Eroğlu yoğun bakımda

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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı YDÜ Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Eroğlu’nun hayati tehlikesi bulunmuyor

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Eroğlu yoğun bakımda
 
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yoğun bakıma alındı. Baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle dün öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Eroğlu'nun tedavisine başlandı. Eroğlu’nun hayati tehlikesi bulunmuyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Eroğlu'nun solunumunda sıkıntı olmadığını belirtti.
Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu dile getiren Yenen, Eroğlu’nun durumu hakkında bugün daha geniş bilgi verebileceklerini söyledi.
Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, “Viral bir enfeksiyondan şüphe ediyoruz. Öğle saatlerinde hastanemize geldi, şu aşamada durumu daha iyidir, hassasiyetle takip ediyoruz. Yarın (bugün) çok daha net bilgi verme şansımız olacak” diye konuştu.   
 
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