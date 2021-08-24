“Başarıp da yenmeni öyle çok isterim ki”

Şehit Yusuf Ecvet’in kızı Nilgün Cevdet Orhon, bir süredir koronavirüsle mücadele eden anneannesi için yaşadığı endişeyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Şehit Yusuf Ecvet’in kızı Nilgün Cevdet Orhon bir süredir koronavirüsle mücadele eden anneannesi için yaşadığı endişeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaldığı klinikte koronavirüse yakalanan anneannesinin ardından annesinin de yakın temaslı olarak koronavirüse yakalandığını, kendisinin ise izole olduğunu kaydeden Orhon, günlerdir anneannesinden doğru düzgün haber alamıyor.

101 yaşındaki anneannesi ziyaret edemediği için, anneannesinin korkuya kapıldığından endişe duyan Orhon’un paylaşımı şöyle:

“Empati yaptım da çok rahatsız oldum. Anneannem çocukluğunu ve genç kızlık ve evliliğini güzel yaşadı. Ailesi ve sonra da dedem onu çok seviyorlardı. Üç tane çocuğu oldu. Anneannem çok temiz, tertipli, düzenli ve çok hamarattı. Dolabı hala çok tertipli ve mis gibi kokuyor. Çok da inat ve otoriter olduğunu da söylemeliyim. Türkçe ve Osmanlıcayı okur ve yazar ve kitap-gazete okumaya bayılır.

Üç-dört yıl öncesine kadar kuaförüne gitti, gezme-tozmadan eksik kalmadı. Üç yıl önce bir mide kanaması onu geri çekti. Bir daha eskisi gibi olmadı, olamadı. Bir buçuk ay öncesine kadar evde bakıcıyla baktık ona ama bazı sorunlar yaşandı ve onu iyice araştırıp kaldığı bakım evine verdik. Üzülmesin, terkedildiğini düşünmesin diye de sık sık gittik ziyaretine. Bana iyi bakıyorlar derdi hep, biz de daha iyi hissettik.

Nasıl olduysa oradaki hasta-yaşlı-görevli herkes Covid oldu. Anneannemi Pandemi hastanesine aldılar ve onu görme şansımız yok. Anneannem teknoloji ile çok barışık değil. Robotlardan filmlerde bile korkar. Hatta bir zaman konuşan bir renom vardı, binmeye korkardı. Diyeceğim şu. Bu 101 yaşındaki anneannem şimdi bu pandemi hastanesinde, uzay giysili görevli ve doktorların arasında ve torunları, kızı tarafından ziyaret edilmeden ne hissediyor acaba?

Korktuğundan eminim ama tevazu ile bu korkuyu içine hapsettiğinden de eminim. Terkedildiğini düşünüyor kesin ve üzülüyor, buna da eminim ve çok rahatsız ediyor beni bu düşünce. Bu yaşa kadar iyi-kötü geldin be anneanne. Bir asır yaşadın, iki dünya, iki Kıbrıs savaşı gördün şimdi da bu pandemiye yakalandın. Başarıp da yenmeni öyle çok isterim ki. Lütfen seni çok sevdiğimizi hisset. Geldim çok yakınına ama görme şansım yok seni. Umarım bizi hissediyorsun anneanne, seni seviyoruz”



