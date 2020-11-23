Erhürman, partilerle görüşmeye Salı günü başlayacak

CTP Parti Meclisi’ninbugün toplanacağını belirten Erhürman: "PM'den alınacak yetkinin ardından, siyasi partilerle görüşmeler muhtemelen Salı başlayacak" dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi bu akşam toplanıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini verdiği CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarına, Parti Meclisi'nden alınacak yetkinin ardından başlayacak.

Erhürman, hükümet kurmak için siyasi partilerle yapacağı görüşmelerin muhtemelen salı günü yapılacağını ifade ederek, programın daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.



