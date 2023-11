Erhürman'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşması

Erhürman, KIB-TEK’e açılan dava kapsamında mahkeme raporlarında kurumun milyonlarca Dolar zarara uğratıldığını açıkladı

Yaşananlar bir değil, beş kez istifa sebebidir!Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) mahkemenin raporlarına göre ihalesiz akaryakıt alımı nedeniyle milyonlarca dolar zarara uğratıldığını açıkladı ve bu yaşananların bir değil, beş kez istifa etme sebebi gerektirdiğini vurguladı. Erhürman ayrıca, İyi İdare Yasası’nın ilgili maddesi gereğince mahkemeye başvuracaklarını da açıkladı. Yasanın “Devleti zarara uğratanlar, zararı ödemek zorundadır” maddesini içerdiğini ifade eden Erhürman, “Bunu yapan her kimse, bunun siyasi sonucu kesinlikle istifa etmektir. Ama yetmez, hukuki sonucu, bu paranın çatır çatır rücu edilmesidir, başka da yolu yoktur. Bu itiraftır, gafil muhbirliktir” dedi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıb-Tek’in uğradığı zararı, kurumun kendisinin itiraf ettiğini, bunun akıllara durgunluk veren bir şey olduğunu söyledi. Kuruma ihalesiz akaryakıt alınması halinde büyük zararlarla karşılaşılacağını geçmişte defalarca meclis kürsüsünden ifade ettiklerini belirten Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ise “Zarara uğramamak için ihalesiz akaryakıt alacağız” dediklerini söyledi.Kürsüde mahkeme kararını okuyan Erhürman, kararda hem kurumun zarara uğratıldığının, hem de zararı azaltmak için de çaba gösterilmediğinin yer aldığını söyledi. Erhürman, “Neden pahalı yakıtın alındığı izah edilmediği gibi, bu yakıtın neden ihalesiz alındığına dair bir izahata da rastlamadık diyor mahkeme. Daha ne desin size?” diye sordu. Kararın her bir satırının utanç vesilesi olduğunun altını çizen Erhürman, “Siz devleti göz göre göre milyonlarca dolar zarara uğrattınız, defalarca kez uyarılmanıza rağmen. Biz sessiz kalmadık, defalarca söyledik. Siz de bu kürsüden gürleyerek aslında devletin ihaleli alımda zarara uğratıldığını, onun için ihalesiz akaryakıt almak istediğinizi söylediniz. Şimdi de devleti milyonlarca dolar zarara uğrattığınızı mahkeme huzurunda itiraf ettiniz. Üstünden şirkete bir de 300 bin dolar tazminat ödediniz” dedi.Ülkede İyi İdare Yasası bulunduğunu hatırlatan Tufan Erhürman, yasanın açıkça “Devleti zarara uğratanların uğrattıkları zarar oranında kendilerine rücu edileceğini” maddesi bulunduğunu söyledi. Bunun keyfi değil, zaruri bir uygulama olduğunun altını çizen Erhürman, bu konuda ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin mahkemeye başvurmaması halinde parti olarak kendilerinin başvuracağını ve bu zararın karşılanacağını söyledi.“Hani devlet dersiniz de gökten toprak düşer ya, kamu kaynakları işte bu şekilde paçavra edildi sizin tarafınızdan. Sizin uğrattığınız zarar, personel giderlerini artırmak konusunda yaptıklarınız, Kıb-Tek’in sırtına kambur olarak biniyor” ifadelerini kullanan Erhürman, “Niye açıklamadınız mahkemede ihalesiz akaryakıt almak istediğinizi? Hepsi ihalesiz akaryakıt alma sevdasından kaynaklandı. Peki, o sevda nereden çıktı?” diye sordu.Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her fırsatta milliyetçilik nutukları attığını dile getiren Erhürman, aynı kişilerin ihalesiz elektrik alımından dolayı güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kaldığını ve bu rakamın da 8 milyon Dolar’a geldiğini açıkladı. Milliyetçilik nutukları atanların Kıbrıs Rum Elektrik İdaresi’ni finanse ettiğinin altını çizen Erhürman, “İhalesiz akaryakıt alacaktınız madem neden güneye bu parayı verdiniz?” sorusunu sordu. Erhürman, “Bunu yapan her kimse, kesinlikle anında istifa etmelidir. Ama yetmez, hukuki sonucu, bu paranın çatır çatır rücu edilmesidir başka da yolu yoktur. Bu itiraftır, gafil muhbirliktir” dedi.