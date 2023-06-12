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Erdoğan'ın ziyareti öncesi polisten sıkı tedbirler

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Erdoğan'ın ziyareti öncesi polisten sıkı tedbirler
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor.
Anadolu Ajansı’na göre, Erdoğan’ın 12.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.

Bu ziyaret nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Lefkoşa ile Ercan Havalimanı arasında oldukça sıkı önlemler aldığı görülüyor.
Lefkoşa içerisinde başta Atatürk Anıtı ve Otobüs durağı bölgesi başta olmak üzere her kavşakta polis ekipleri bulunurken, Lefkoşa - Ercan anayolu üzerinde ise her yol bağlantısında bir polisin olduğu görülmekte.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergah üzerinde polis ekiplerinin bazı noktalarda büyük zırhlı ve silahlı araçlarla nöbette olduğu bildirilmekte.
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