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Erdoğan bugün geliyor

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Erdoğan bugün geliyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor.
Öğle saatlerinde gelecek  olan Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığında önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmenin ardından saat 14.30'da ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
 
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