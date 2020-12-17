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Ercan’da sona doğru

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Başbakan Saner, Ercan yeni havalimanı terminali şantiyesinde incelemelerde bulundu

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Ercan’da sona doğru

Başbakan Ersan Saner, Ercan Havalimanı ve yapımı devam eden yeni havalimanı terminali şantiyesinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Ercan Havalimanı’nı ziyaret eden Başbakan Saner ve beraberindeki heyet, ardından yeni havalimanı terminali şantiyesini gezdi. Ercan Havalimanı yeni terminalinde süren çalışmaları yerinde inceleyen Saner, havalimanının bir an önce bitmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.
Saner, yeni havalimanı terminalini yerinde inceleyerek, bir an önce hizmete girebilmesi için yapılması görüp çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Binanın yapımında büyük bir aşama kaydedildiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, bugünden itibaren yeni havalimanının bir an önce halkın kullanımına açılması için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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