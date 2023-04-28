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Ercan Havalimanı, bayram haftası boyunca 63 bin 873 yolcuya hizmet verdi

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Ercan Havalimanı, 20- 25 Nisan tarihlerini kapsayan 6 günlük Ramazan Bayramı döneminde toplam 507 uçağa ve 63 bin 873 yolcuya hizmet verdi.

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Ercan Havalimanı, bayram haftası boyunca 63 bin 873 yolcuya hizmet verdi
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T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, havaalanında azami yoğunluk bayramın ilk günü olan perşembe ve devam eden hafta sonundaki Pazar günü yaşandı. 20 Nisan Perşembe günü 11 bin 303 yolcu ve 95 uçağa hizmet verilirken, bayramın son günü olan 23 Nisan’da ise Ercan Havalimanı’nı 11 bin 847 yolcu ve 95 uçak kullandı. 

Ercan Havalimanı Ramazan Bayramı haftasında gerçekleşen 6 günlük yolcu ve uçak trafiği verilerine göre, 254 gelen ve 253 de giden uçak ile 30 bin 729 gelen ve 33 bin 144 ise giden yolcuya hizmet verdi.


- 6 günde yolcu ve uçak sayıları
   
Ercan Havalimanı, 20 Nisan’da 11 bin 303, 21 Nisan’da 10 bin 507, 22 Nisan’da 8 bin 824, 23 Nisan’da 11 bin 847, 24 Nisan’da 10 bin 941, 25 Nisan’da ise 10 bin 451 kişi gelen ve giden yolcuya hizmet verdi.


6 gün boyunda ise Ercan Havalimanı’na 507 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 20 Nisan’da 95, 21 Nisan’da 87, 22 Nisan’da 73, 23 Nisan’da 95, 24 Nisan’da 87 ve 25 Nisan’da ise 70 uçak iniş ve kalkış yaptı. 
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