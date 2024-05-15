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"Engelliler her zaman hatırlanmalı"

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Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, engelli dernekleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinlendi. Kuni, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak adına katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti

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"Engelliler her zaman hatırlanmalı"
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Engelli Bireylerin trafikte ve kamusal alanda yaşadığı sorunları konuşmak, çözüm üretmek ve Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Engelli Bireyler arasında köprü oluşturmak amacıyla, Engelli Dernek yetkililerinin katılımıyla dün Polis Genel Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirildi.
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni toplantıda yaptığı konuşmasında; engellileri hatırlamak ve sorunları konusunda duyarlılık göstermenin sadece bir hafta ile sınırlı olmaması ve yılın her gününe yayılarak, aynı duyarlılığın sürekli gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kuni ayrıca,         kurum olarak “Engelli Bireylerin başta Trafik ve Kamusal Alanda Yaşadığı Diğer Sorunlara” çözüm bulmak adına katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti ve toplantıya katılan Engelli Dernek yetkililerine teşekkür etti.
Toplantıda söz alan Engelli Dernek Yetkilileri, yaşadıkları sıkıntıları aktarmalarının ardından, Polis Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk üstlenip böyle bir toplantıya ev sahipliği yaparak, engellilerin sorunlarına hassasiyet göstermesinden duydukları memnuniyetini dile getirdiler.
 
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