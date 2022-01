Rudex’e göre her 3 seçmenden 1’i sandığa gitmeyecek

Rudex’in seçime yönelik araştırmasına göre “kararsızlar dâhil” UBP %35.6; CTP % 23.7; DP %11.5; HP %10.5; YDP %9.0; TDP %7.0 oy alıyor. Rudex’e göre her 3 seçmenden 1’i seçimlerde sandığa gitmeyeceğini ifade ediyor

Rudex Danışmanlık adlı Hakan Rüstem yönetimindeki kuruluş “KKTC Seçmeninin Siyasi Tercihleri Ve Eğilimleri Araştırması” yayınladı.Anketin, Gezici Anketi’nin açıklanmasından birkaç saat sonra servis edilmesi ve 6 Ocak sabahına kadar ambargolu olduğunun söylenmesi dikkat çekti.KKTC Seçmeninin Siyasi Tercihleri Ve Eğilimleri Araştırması 13-23 Aralık tarihleri arasında sahada gerçekleştirildi. Bin 231 kişiyle yüz yüze görüşüldü.“Her 3 seçmenden 1’i seçimlerde sandığa gitmeyeceğini veya gitse de geçersiz oy kullanacağını ifade ediyor” diyen Rudex raporu, yeni dönemde 6 partinin Meclis’te yer alacağını ön görüyor.Rudex Araştırması’na göre yeni dönemde Meclis; UBP, CTP, DP, HP, YDP ve TDP’den oluşacak.1231 örneklem üzerinden yapıldığı bilgisi verilen ankette, katılımcıların % 30’unun oy kullanmayacağını söylediği, % 3’ünün geçersiz oy kullanacağı, % 6’sının ise kararsız olduğu dikkat çekti. Ankette % 21 ise karma oy kullanacağını belirtti.Rudex, bu veriler ışığında yaptığı hesaplamada partilerin oy dağılımını UBP % 35.6, CTP % 23.7, DP % 11.5, HP % 10.5, YDP % 9.0, TDP % 7.0, TKP % 1.4, BY % 1.3 olarak ilan etti.Her 3 seçmenden 1’i seçimlerde sandığa gitmeyeceğini veya gitse de geçersiz/boş oy kullanacağını ifade etmektedir.Sandığa gitmeyeceğini ya da geçersiz/boş oy kullanacağını belirten her 10 seçmenin yaklaşık 4’ü «siyasi partilerin kadrolarını yetkin/güvenilir bulmadığını»,Yine bu gruptaki yaklaşık her 10 seçmenden 4’ü «siyasi partilerin KKTC’nin ihtiyaçlarına cevap veren programlara sahip olmadığını»Her 3 seçmenden 1’i de «oy kullanmanın gerekli olmadığını» düşünüyor.Sandığa gideceğini ifade eden her 3 seçmenden 2’si tekil oy (mühür), 1’i de karma oy (tercih) kullanmayı öngörmektedir.Sandığa gitmeyeceğini beyan eden seçmene bunun nedenleri soruldu.İşte yanıtlar ve oranları:Siyasi partiler yetkin / güvenilir kadrolara sahip değil: Yüzde 38Siyasi partiler KKTC'nin ihtiyaçlarına cevap veren programlara sahip değil: Yüzde 37Oy kullanmanın gerekli olduğuna inanmıyorum: Yüzde 29Siyasi partiler görüşlerimi temsil etmiyor: Yüzde 25Diğer Yüzde 2Cevap Yok Yüzde 2Kararsızlar hariç partilerin aldığı oy oranları şu şekilde:UBP yüzde 36.5, CTP yüzde 23.7, DP yüzde11.1, HP yüzde 10.3, YDP yüzde 9.1, TDP yüzde 6.7, TKP yüzde1.6 ve Bağımsızlık Yolu yüzde 1Karasızların dağılımı durumunda tablo şu şekilde oluyor:UBP yüzde 35.6, CTP yüzde 23.7, DP yüzde11.5, HP yüzde 10.5, YDP yüzde 9.0, TDP yüzde 7.0, TKP yüzde1.4 ve Bağımsızlık Yolu yüzde 1.3