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En fazla yağış Geçitkale'ye düştü

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En fazla yağış Geçitkale'ye düştü
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 64 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Geçitkale 64 Kg/M², Koruçam 38 Kg/M², Dipkarpaz 30 Kg/M², Akdoğan    27 Kg/M², İskele 25 Kg/M², Salamis    22 Kg/M², Beyarmudu    21 Kg/M².”
Diğer yörelerde ise 0,2 ile 20 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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Etiketler; #Meteoroloji
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