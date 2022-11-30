En fazla yağış Geçitkale bölgesine düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış metrekareye 20 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Geçitkale 20 kg/m², Pile 15 kg/m², Beyarmudu ile Akdoğan 11 kg/m², Kantara 10 kg/m², Çayırova 9 kg/m², Mallıdağ ile Tatlısu 8 kg/m², Vadili 7 kg/m², Gazimağusa, Mehmetcik 6 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

