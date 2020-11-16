En fazla yağış Esentepe'ye düştü

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekareye 50 kilogramla Esentepe’de kaydedildiğini açıkladı.
Verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00’den bugün sabah 08.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şu şekilde:
“Dipkarpaz 40, Sandallar 31, Siphai 26, Alsancak 22, Yenierenköy 21, Geçitkale 20, Ziyamet 15, Mehmetçik ve Selvilitepe 11, Alevkayası 10 ve Mallıdağ 9 kilogram.”
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