En fazla yağış Doğancı'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar son 24 saatlik yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, Doğancı’da metrekarede 8 kilogram yağış kaydedilirken, Selvili, Kozanköy 7, Bostancı 6, Alsancak, Gemikonağı ve Lefke’de 5, Kalkanlı 4, Taşpınar 3, Boğaz, Karaoğlanoğlu, Koruçam ve Türkeli 2 kilogram yağış aldı.

Yağmur yağan diğer bölgelerde 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

