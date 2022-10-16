En fazla yağış Doğancı'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar son 24 saatlik yağış miktarlarını açıkladı.
Buna göre, Doğancı’da metrekarede 8 kilogram yağış kaydedilirken, Selvili, Kozanköy 7, Bostancı 6, Alsancak, Gemikonağı ve Lefke’de 5, Kalkanlı 4, Taşpınar 3, Boğaz, Karaoğlanoğlu, Koruçam ve Türkeli 2 kilogram yağış aldı.
Yağmur yağan diğer bölgelerde 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.