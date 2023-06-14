En fazla yağış Alevkayası'na düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

““Alevkaya 56 kg/m², Geçitkale 22 kg/m², Mallıdağ 21 kg/m², Kırıkkale 20 kg/m², Serdarlı 12 kg/m², Esentepe 11 kg/m², Akdoğan 9 kg/m².”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 8 kg/m² arası yağış düştü.

