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En fazla yağış Alevkayası'na düştü

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En fazla yağış Alevkayası'na düştü
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
““Alevkaya 56 kg/m², Geçitkale 22 kg/m², Mallıdağ 21 kg/m², Kırıkkale 20 kg/m², Serdarlı  12 kg/m², Esentepe 11 kg/m², Akdoğan 9 kg/m².”
Diğer yörelere ise 0.1 ile 8 kg/m² arası yağış düştü.
 
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