En fazla nereye düştü?

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 27 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi bölgesinde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Yakın Doğu Üniversitesi 27 kg/m², Geçitkale 2 kg/m², Lefkoşa 1 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 
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