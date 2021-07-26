En çok yaz yağmuru Alevkayası'na düştü

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağış alan bölgenin Alevkayası olduğunu kaydetti.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün sabahtan bugün sabaha kadar Alevkayası’na metrekareye 7, Lefkoşa’ya ise 2 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.
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