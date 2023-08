Emekli Subaylar Derneği’nden BM Barış Gücü’ne kınama…

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nü Yiğitler – Pile Yolu konusunda takındığı tutum ve eylemden dolayı şiddetle kınadığını bildirdi.

Emekli Subaylar Derneği Başkanı Em. Yzb. Kâzım And, Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta iki taraf arasında barışı ve huzuru sağlama misyonu ile görev yapmak üzere gelmesine karşın, bunu "adil ve tarafsız olarak Kıbrıs Türk halkının tarihi ve belleğinde gerçekleştiremediğini" söyledi.





And, Dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, "konu Türk ve Müslüman halkın yaşam hakkının korunması, ekonomik ve beşerî kalkınması olduğu zaman adalet ve cesaretten yoksunlaşan Barış Gücü’nün, çoğu zaman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) bir organı gibi davrandığı" görüşünü ortaya koydu.





And açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:





“GKRY, muhtelif vesilelerle bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalarda ara bölgenin GKRY toprağı olduğunu iddia etmektedir. BMBG de tarafsız olarak, kural ve teamüllere aynen uyması esasından uzaklaşarak, dün olduğu gibi bugün de görüldüğü üzere GKRY yanlısı tutumlarına devam etmekte ve yıllardır da ara bölgeyi Adada bir anlaşma olmadan tek taraflı olarak Rumlara peşkeş çekmektedir.





BMBG’nin adada sadece Rumların değil, egemenlik hakkı olan Türklerin de var olduğunu ve onlar için de bir şeyler yapması gerçekliğini görmesi gerekmektedir. 25 yılı aşkın süredir tüm iyi niyet ve diplomatik girişimlere rağmen hakkımız olan Pile ve Yiğitler yolunun geliştirilmesi, bölgedeki insanımızın günlük hayatını kolaylaştırıcı, tamamen insani ve zorunlu bir ihtiyacını dahi adalet ve tarafsızlıkta karşılamamış, GKRY’ye karşı 1996’da Larnaka - Dikelya - Aya Napa ve 2004’de Pile - Voroklini yollarına gösterilen tutumu mütekabiliyet esaslarında görmekten uzak kalmıştır. Bununla yetinmeyip KKTC sınırları içerisinde zor kullanarak yol geliştirme çalışmalarını durdurmaya kalkmıştır .”