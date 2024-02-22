Emekli polislerden yönetenlere uyarı “ Poliste sabırlar tükenmek üzere ”

Yaşanmakta olan onca olumsuzluklar yanında bir polis memurunun görev başında canına kast edilmesini gündeme taşıyan KKTC Emekli Polisler Derneği, yıllardır çözüm bekleyen ülke sorunları ve polisi daha etkin görev yapacak konuma getirecek yasaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi

Giderek artan ve çeşitlenen suç unsurlarına karşı halkı ve devleti korumak için canını dişine takarak çalışan polis teşkilatında ülkeyi yönetenlerin umursamazlığına karşı sabırların tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

Yaşanmakta olan onca olumsuzluklar yanında bir polis memurunun görev başında canına kast edilmesini gündeme taşıyan KKTC Emekli Polisler Derneği, yıllardır çözüm bekleyen ülke sorunları ve polisi daha etkin görev yapacak konuma getirecek yasaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Poliste sabırların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulunan Empolder Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu kamuoyu ile şu açıklamayı paylaştı;

“ 20 Şubat saat 23.45 de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin, rutin Trafik kontrolleri esnasında, sürüş ehliyeti dahi olmayan ve öğrenci olan Zafer Zabun isimli şahıs, ZUC 920 plakalı ‘Kiralık’ bir araç ile seyrederken Polis kontrolünden kaçmak için görevi başındaki PM Hakan Yıldız’ın üzerine, Öldürme kastı ile sürüp ağır bir şekilde yaralanmasına neden olmuştur. Yaralanan Polisimize acil şifalar ve tüm Polis Teşkilatı mensuplarına sabır ve geçmiş olsun dileriz.

Bu olayın meydana gelmesinde ehliyetsiz sürücünün yanında, halen hiçbir kıstasa uymadan Kiralık Araç izni dağıtılması ve izin alan işletmecilerin hiç umurunda olmadan sırf para uğruna

soruşturmadan önüne gelene araç kiralamalarının da yattığı bir gerçektir.

Tüm Dünya ülkelerinin, suçların azaltılması için uyguladığı unsurların başında ‘ Polis ve Kanun Gücü’ gelmektedir. Ülkemizde ise Kanun Gücünün yani mevcut yasaların yetersiz kaldığı ve bu yüzden her geçen gün suç oranlarının arttığı görülmektedir.

Polisin, personel ve araç gereç eksiliği yanında sosyal hakları, emeklilik süreleri gibi sorunlarına rağmen, canlarını ortaya koyarak insan üstü gayret sarf ederken, Suç işleme niyetli kişiler kanun gücünün ve mevcut yasaların eksikliğinden faydalanarak suç işleme cesaretini bulabilmektedirler.

KİŞİLERE GÖRE YASA İSTEMİYORUZ

Meclisin ve tüm Siyasi Partilerin bir an önce ve gecikmeden, kişilere göre yasa çıkaracağına, tüm halkı ilgilendiren ve yıllardır Meclis raflarında bekletilen günümüz dünyasına uygun Yasaları ve yanında Polis çalışanlarının özlük haklarını da kapsayacak bir şekilde ve Polis ile istişareden sonra Meclis’ten geçirilmesini ve suçların azaltılmasına yardımcı olmaları kaçınılmaz bir hal ve ivedilik kazanmıştır.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir saygılar sunarız.”