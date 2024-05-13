Emek-İş Sendikası’nın 22. Olağan Genel Kurulu yapıldı...Başkan Doğukan Akdeniz

DEV-İŞ Federasyonu'na bağlı Emek-İş Sendikası'nın 22. Olağan Genel Kurulu, cumartesi DEV-İŞ Merkezi'ndeki Ahmet Sadi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, gündem gereği Divan Oluşumunda DEV-İŞ Eski Başkanı Ali Gulle, Divan Sekreterliklerine Civan Mert ile Serap Göktaş görev aldı.

Genel Kurul'da Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oy birliğiyle kabul edildi.





DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam yaptığı konuşmada hayatta olmayan işçi önderleri eski Emek-İş eski Başkanı İsmail Özbarış'ı ve eski DEV-İŞ Başkanı Mehmet Seyis’i saygı ve rahmetle anarak, sendikal harekete yaptıkları katkılarını unutmayacaklarını belirtti.



Aşam, Kıbrıs sorunu konusunda; DEV-İŞ’in ve Emek-İş’in, kuruldukları günden beri, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi konusundaki dik duruşunu, ilk günkü gibi devam ettirdiklerini vurguladı. Her koşulda birleşik Federal Kıbrıs tezini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Emek-İş Genel Kurulu'nda 3 karar tasarısı ("Birleşik Federal Kıbrıs için mücadeleye devam", "Neo Liberal Dayatmacı Ekonomik Paketlere Karşı Direniş," "Savaşlara ve Adaletsizliğe Karşı Uluslararası İşçi Dayanışmasını Yükseltelim" ) görüşülüp oy birliği ile onayladı.





Organların seçimi maddesinde ise yeni dönemde görev alacak kişiler belirlendi.

Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı görev dağılımı şöyle;

“Başkan Doğukan Akdeniz, Genel Sekreter Ogün Öneri, Veznedar Çağan Gulamkadir, Burçin Kişmir, Faal Üye Erdoğan Cengiz

Denetim Kurulu: Ozay Kaya, İpek Altınışık, Civan Mert

Onur Kurulu: Ali Kahvecioğulları, Zarif Gulamkadir, Şafak İlktaç”

Dilek ve temenniler bölümünde delegeler söz alıp çeşitli işçi sorunları konusunda görüş belirtti.

