Elma ve maydanozda limit üstü zirai ilaç

Bir yerli bir de ithal gıda ürününde, limit üstü zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, 11-17 Eylül arasında ithal ürünlerden alınan 48 ve yerli ürünlerden alınan 13 numune üzerinde yapılan analizlerde, ithal ürünlerden Setar Ltd’e ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü, Gazimağusa sakinlerinden Hüseyin Turaç’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

18 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:



1 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz

2 Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

3 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz

4 Köşe Tic. Ltd İthal Havuç Temiz

5 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

9 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

17 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

18 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz

19 Setar Tic. İthal Nektarin Temiz

20 Setar Tic. İthal Elma Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

30 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

31 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

32 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Havuç Temiz

33 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çilek Temiz

34 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma Gala Temiz

35 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz

36 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Nektarin Temiz

37 Setar Tic. İthal Elma Golden Temiz

38 Setar Tic. İthal Elma Granny Limit Üstü

39 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz

40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

41 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

42 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

43 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

44 SVS Tic. Ltd. İthal Erik Freze Temiz

45 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.Maria Temiz

46 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

47 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

48 Hürsen Tarım Ürünleri İthal Domates Temiz

49 Zafer Yıldırım Mağusa Hıyar Temiz

50 Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz

51 Derya Gökalp Çemender Mağusa Hıyar Temiz

52 Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Limit Üstü

53 Erdal Darbaz Güneşköy Marul Temiz

54 Feromiz Pişkin Aydınköy Hıyar Temiz

55 Hasan Beşerler Düzce Ovası Ispanak Temiz

56 Hasan Beşerler Düzce Marul Temiz

57 Hacı Çelik Tatlısu Hıyar Temiz

58 Mustafa Özfadıl Türkmenköy Marul Temiz

59 Davut Kanbur İncirli Bağrülce Temiz

60 Ahmet Uzun Ozanköy Tatlı Sivri Biber Temiz

61 Serpil Bayur Ozanköy Maydanoz Temiz