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Elma ve maydanozda limit üstü zirai ilaç

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Elma ve maydanozda limit üstü zirai ilaç

Bir yerli bir de ithal gıda ürününde, limit üstü zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada,  11-17 Eylül arasında ithal ürünlerden alınan 48 ve yerli ürünlerden alınan 13 numune üzerinde yapılan analizlerde, ithal ürünlerden Setar Ltd’e ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü, Gazimağusa sakinlerinden Hüseyin Turaç’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
18 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                         
               
1             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik       Temiz
2             Nej Grain Ltd.    İthal       Soya Fasulyesi Küsbesi  Temiz
3             Köşe Tic. Ltd       İthal       Elma Gala           Temiz
4             Köşe Tic. Ltd       İthal       Havuç   Temiz
5             Köşe Tic. Ltd       İthal       Şeftali   Temiz
6             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Taze Fasulye      Temiz
7             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz
8             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz                   
9             Hürsen Tarım     İthal       Domates             Temiz
10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz
11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz
12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz
15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz
16           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden     Temiz
17           Halil Kasap Paz. İthal       Nektarin              Temiz
18           Halil Kasap Paz. İthal       Havuç   Temiz
19           Setar Tic.             İthal       Nektarin              Temiz
20           Setar Tic.             İthal       Elma      Temiz
21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz
22           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz
23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
24           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
25           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz
26           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz
27           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
28           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz
29           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
30           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Sultani Üzüm     Temiz
31           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Çeri Domates    Temiz
32           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Havuç   Temiz
33           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Çilek      Temiz
34           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Elma Gala           Temiz
35           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Şeftali   Temiz
36           Onbaşı İşl.Ltd.   İthal       Nektarin              Temiz
37           Setar Tic.             İthal       Elma Golden     Temiz
38           Setar Tic.             İthal       Elma Granny      Limit Üstü
39           Halil Kasap Paz. İthal       Havuç   Temiz
40           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut S.Maria  Temiz
41           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz
42           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
43           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.Maria  Temiz
44           SVS Tic. Ltd.        İthal       Erik Freze           Temiz
45           Halil Kasap Paz. İthal       Armut S.Maria  Temiz
46           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz
47           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Taze Fasulye      Temiz
48           Hürsen Tarım Ürünleri   İthal       Domates             Temiz
49           Zafer Yıldırım      Mağusa Hıyar     Temiz
50           Murat Dağtekin Mağusa Hıyar     Temiz
51           Derya Gökalp Çemender             Mağusa Hıyar     Temiz
52           Hüseyin Turaç    Mağusa Maydanoz          Limit Üstü
53           Erdal Darbaz      Güneşköy           Marul    Temiz
54           Feromiz Pişkin   Aydınköy            Hıyar     Temiz
55           Hasan Beşerler Düzce Ovası       Ispanak Temiz
56           Hasan Beşerler Düzce   Marul    Temiz
57           Hacı Çelik            Tatlısu   Hıyar     Temiz
58           Mustafa Özfadıl Türkmenköy      Marul    Temiz
59           Davut Kanbur    İncirli     Bağrülce              Temiz
60           Ahmet Uzun      Ozanköy              Tatlı Sivri Biber Temiz
61           Serpil Bayur        Ozanköy              Maydanoz          Temiz
 

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