Elektrik kesintileri sürecek

Teknecik Santrali’nde bir ünite, Kalecik’te ise üç ünite arıza ve bakım nedeniyle devre dışı kaldı. Üretimde yeterli kapasiteye ulaşılamaması nedeniyle 1’er saati aşmayacak şekilde bölgesel kesintiler önümüzdeki haftaya kadar sürecek

Kalecik’te üç adet dizel makinenin bakımda ve arızalı olması ve ayrıca Teknecik’te bir adet makinenin bakımda olması nedeniyle üretim kapasitesi 275 MW'a düştü.Artan soğuklar neticesinde 300 MW'lık tüketim ihtiyacı karşılanamadığından dolayı 17:00-22:00 saatleri arasında bölgesel bazda dönüşümlü olarak 1'er saatlik elektrik kesintisi yapılacak.Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, dönüşümlü olarak bir süredir devam eden elektrik kesintilerinin önümüzdeki haftaya kadar süreceğini açıkladı.Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’nde 1 ünite, Kalecik’te ise 3 ünitenin arıza ve bakım nedeniyle devre dışı kaldığını söyledi, üretimde yeterli kapasiteye ulaşılamaması nedeniyle 18.00-21.00 saatleri arasında 1’er saati aşmayacak şekilde bölgesel kesinti yapıldığını belirtti.“Şu anda 300 megavat tüketim var ancak üretim 285 megavat. 15 megavat kesinti yapmaktayız” diyen Erdoğan, makinelerin tamiri için gerekli ekip ve ekipmanın getirildiğini, şu anda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Erdoğan, yakıtta herhangi bir sıkıntı olmadığını da belirterek, elektrik kesintilerinin AKSA’ya olan gecikmiş borçlardan kaynaklamadığını söyledi.“Ödeme planı yaptık, AKSA yetkilileri ile görüştük” diyen Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde sorun ortadan kalkacak. Buna bağlı kesinti söz konusu değil” şeklinde konuştu.Öte yandan elektrik kesintileri birçok bölgede hayatı felç etti.Elektrik kesintileri nedeniyle gaz sobaları ile ısınmaya çalışıp gaz lambaları ile aydınlanma zorunda kalan vatandaşlar "geçmişe döndük" diyerek isyan etti.Vatandaşlar ısınmak için gaz sobaları yaktı. Gaz sobası olmayanlar battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştı. Geçmişteki gibi gaz lambaları ile aydınlandı. Bu durumdan en çok etkilenen kesimse evde hastası ve küçük çocuğu olanlar oldu.