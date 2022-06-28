Elektrik faturaları katlanacak

Kıb-Tek’in tarife ücretlerine 56,58 kuruş zam yapmasıyla birlikte 4 kişilik bir ailenin 600 kWs elektrik tüketimi için geçtiğimiz ay ödediği 1,258 TL’lik fatura, 342 TL artış ile 1,600 TL olacak

Kıb-Tek’in tarife ücretlerine Kws başına 56,58 kuruşluk zammı ile elektrik faturaları Temmuz ayı sonunda katlanarak gelecek.

Kıb-Tek’in yaptığı 56 kuruşluk zam ile konut tarifelerinde 500 TL’lik fatura 688 TL’ye çıkarken, en düşük kullanım dilimlerinde dahi 180 TL’yi aşan artışlar görülüyor, ticari tarifeler ise tüketicinin cebini yakıyor…

Konutların elektrik faturalarında, bir önceki faturaya kıyasla, aynı tüketim oranıyla ‘ortalama kullanımda’ 186 TL ile 589 TL arasında artması bekleniyor.

Konut tarifesinde en çok tüketilen dilim arasında olan 4 kişilik bir ailenin 600 kWs elektrik tüketimi için geçtiğimiz ay ödediği 1,258 TL’lik faturanın bu ayki zam ile 342 TL artış ile 1,600 TL olacağı hesaplandı.

Mevcut koşullarda dört kişilik bir ailenin aylık 600 kWs elektrik tüketiminin havaların ısınmasıyla 900 kWs dilimine gireceği düşünüldüğünde ise 2 bin 443 TL olan bu faturanın ise 560 TL’lik zamla 3,003 TL’ye çıkacağı görüldü.

İki kişilik küçük bir evde yaşam süren bireylerin ortalama kullanımı olan 300 kWs elektrik tüketimindeki aylık fatura ise186 TL’lik artışla 502 TL’den 688 TL’ye çıkacak.

Konut tüketimindeki üst dilimler düşünüldüğünde 1,200 kWs için aylık 3 bin 681 TL ödeyen bir hane halkının faturası 589 TL’lik artış ile 4 bin 427 TL’ye yükseliyor.

Ticari tarifelerde en küçük bir ofisin ortalama tüketimi olan 1,000 kWs aylık tüketim ücreti 3 bin TL’den 3 bin 700 TL’ye çıkarken, 2 bin kWs tüketimi olan ticari alanların aylık 6 bin TL olan faturası 7 bin 296 TL’ye yükselecek.

Aylık 20 bin kWs tüketimi olanların faturası 59 bin TL’den 71 bin TL’ye, aylık 50 bin kWs tüketimi olanların faturası 148 bin TL’den 179 bin TL’ye çıkacağı dikkat çekti.

Büyük otellerdeki kullanımlarda görülen aylık 500 bin kWs tüketimi olanlar ise 1 bilyon 500 bin TL yerine 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği görüldü.