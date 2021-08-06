banner583
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
81 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
21 0
 
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
116 0
GG, Ocağa sürpriz yaptı
GG, Ocağa sürpriz yaptı
165 0
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
22 0
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
153 0
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
94 0
banner661

“Elektriğe zam yapmak vatan hainliğidir”

banner476

İş İnsanları Derneği’nden, elektriğe zam önerisine tepki: “Elektriğe zam yapmak vatan hainliğidir. Bu zamla birlikte tüm piyasa zamlanacak, vatandaşa %100 oranında geri dönüş yapacak”

banner666
“Elektriğe zam yapmak vatan hainliğidir”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Kıb-Tek’in %30’luk zam önerisine Ada TV ekranlarından sert çıktı.
“Böyle bir ortamda elektriğe %30 zam yapmak vatan hainliğidir” diyen Mamülcü, söz konusu zamla birlikte tüm piyasaların zamlanmak zorunda kalacağını ve %30’luk diye dile getirilen zammın kar topu etkisi yüzünden vatandaşa neredeyse %100 oranında geri dönüş yapacağını dile getirdi.
Mamülcü konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
“İşletmelerin teslim bayrağı çektiği gündür bu zammın yapıldığı gün Bir işletmeye gelen elektrik faturası  5 bin TL ise, şimdi 7 bin TL olarak gelecek. Nereden baksan bir asgari ücrete denk gelen bir zam var. Birçok anlamda sıkıntı duyan işletmelerde “zam yapmayayım biraz daha sürümden kazanayım” diyen kişiler çok daha zorlanacaklar. Çünkü ülkede elektrik üzerine bir üretim var. Soğutma, saklama , muhafaza gerektiren bir çok mal ve hizmetin yer aldığı her nokta pahalılaşacak. Bizler piyasaya ucuzlatma için uygulanabilecek yöntemleri sunmuştuk. Bunun üzerine vatan hainliği yaparak Kıb-Tek’te ki işleyişin ne kadar anomali olduğunu gözler önüne serdiler. Bu ortamda elektriğe zam yapmak, vatan hainliğidir. Kart topu etkisi yapacak ve bir pahalılık furyası yaratacak bu hamle. Zaten döviz fırladı ve pahalılık belirli seviyelere geldi. Ardından akaryakıt zammı. Ve elektrik ile gelecek çarpan etkisi, %100’e varacak noktadadır.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.