İş İnsanları Derneği’nden, elektriğe zam önerisine tepki: “Elektriğe zam yapmak vatan hainliğidir. Bu zamla birlikte tüm piyasa zamlanacak, vatandaşa %100 oranında geri dönüş yapacak”



Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Kıb-Tek’in %30’luk zam önerisine Ada TV ekranlarından sert çıktı.

“Böyle bir ortamda elektriğe %30 zam yapmak vatan hainliğidir” diyen Mamülcü, söz konusu zamla birlikte tüm piyasaların zamlanmak zorunda kalacağını ve %30’luk diye dile getirilen zammın kar topu etkisi yüzünden vatandaşa neredeyse %100 oranında geri dönüş yapacağını dile getirdi.

Mamülcü konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İşletmelerin teslim bayrağı çektiği gündür bu zammın yapıldığı gün Bir işletmeye gelen elektrik faturası 5 bin TL ise, şimdi 7 bin TL olarak gelecek. Nereden baksan bir asgari ücrete denk gelen bir zam var. Birçok anlamda sıkıntı duyan işletmelerde “zam yapmayayım biraz daha sürümden kazanayım” diyen kişiler çok daha zorlanacaklar. Çünkü ülkede elektrik üzerine bir üretim var. Soğutma, saklama , muhafaza gerektiren bir çok mal ve hizmetin yer aldığı her nokta pahalılaşacak. Bizler piyasaya ucuzlatma için uygulanabilecek yöntemleri sunmuştuk. Bunun üzerine vatan hainliği yaparak Kıb-Tek’te ki işleyişin ne kadar anomali olduğunu gözler önüne serdiler. Bu ortamda elektriğe zam yapmak, vatan hainliğidir. Kart topu etkisi yapacak ve bir pahalılık furyası yaratacak bu hamle. Zaten döviz fırladı ve pahalılık belirli seviyelere geldi. Ardından akaryakıt zammı. Ve elektrik ile gelecek çarpan etkisi, %100’e varacak noktadadır.”

