Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, “Bugün mücadele ettiğimiz vaka sayısı nüfusa göre çok yüksek bir rakam olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi





KKTC Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, pandemiyle mücadelede gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Uçaner, önemli açıklamalarda bularak hastanedeki yatak kapasitesinin artırıldığını bildirdi.

Erol Uçaner, yoğun bakımdaki yatak kapasitesinin dolduğuna dikkat çekerek, yoğun bakımdaki 24 adet olan yatakları sayısını bugün itibarı ile 36 âdete çıkaracaklarını açıkladı.

Uçaner, sayılardaki düşüşe işaret ederek hedeflerine başarı ile ulaştıklarını kaydetti.

Uçaner, “Önlemlerimizi alarak virüsle mücadelemize devam etmeliyiz. Bizler alt yapı, tıbbi malzeme ve lojistik gibi konularda çalışmalarımızı yaptık, Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Bakanlık çalışmalarımıza onay verdi. Bizler de bu doğrultuda hazırlığımıza başlıyoruz.” dedi.



KKTC Acil Durum Hastanesi’nin son durumu nedir?



Dr. Erol Uçaner: “KKTC Acil Durum Hastanesi, Pandemi Hastanesi ve Göğüs Karantina Servisi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Pandemi Hastanesi’nin doluluk oranı yüzde %70 civarına geldiği zaman Göğüs Karantina Servisi’ni kullanıma açıyoruz. Pandemi Hastanesi’nde 100 civarı yatak kapasitesi bulunuyor. Buna bağlı olarak şu anki limitimiz net 100 kişidir. Net hasta ise sayısı 95 olarak belirlenmiştir. Hasta sayısı 80-90 civarı olduğu zaman kesinlikle hiçbir aksama olmadan Göğüs Karantina Servisi aktif edilerek gerek tüm işlemler yapılır. Göğüs Karantina Servisi’nde toplam 30 yatak bulunmaktadır. Ancak acil bir durum söz konusu olduğu zaman 10 yatak daha monte edilebilir ve ayrıca 4 adet yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Kısacası KKTC Acil Durum Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi 140 rakamına yakındır. Genel olarak baktığımız zaman 140 yatağın altmış yedisi doludur. Bu rakam da yüzde %48 oranına eşittir. Yoğun bakımda ciddi bir doluluk yaşıyoruz. Bu sebeple 24 adet olan yataklarımızı bugün itibarı ile 36 âdete çıkarıyoruz.”





Vakalarda gelinen son durum nedir?



Dr. Erol Uçaner: “Kapasitesi arttırılan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 9 hasta bulunmaktadır. Bu hastaların üç tanesi entübe ve diğer hastalara göre durumu daha kritik olan hastalarımızdır. Genel olarak çok uzun bir süre yüksek sayılar ile mücadele ettik.

Ülkenin nüfusuna göre pozitif vaka sayısı 200 olduğu zaman, bu sayı Türkiye’de 42 bindir. Bir Akdeniz ülkesi olan İtalya’da ise 30 bin oranına eşittir. Bugün mücadele ettiğimiz vaka sayısı nüfusa göre çok yüksek bir rakam olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Önemli olan bu süreçte hastanenin, personelin ve kapasitenin sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekti. Şu ana kadar, gerek göğüs karantinayı açarak, gerek fazladan yatak ilave ederek bu zor süreci atlatarak hedefimize başarı ile ulaştık. Vakaların en yoğun olduğu dönemde, Göğüs Karantina Servisi’ni açtık. Servise 22 hasta yatırdık. Ayrıca yoğun bakım bölümünde yirmi iki hasta ile rekor denilebilecek bir hasta sayısına ulaştık. Buna bağlı olarak her açıdan yoğun bir yorgunluk yaşadık. Ancak bu zor süreci daha önce de söylediğim gibi başarı ile atlattık.

Düşmesini beklediğimiz vaka rakamlarında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Buna bağlı olarak bu haftaya vakaların sayıları düşüş ile başladı. Bu düşüşün devam edeceği yönünde bir görüşümüz vardır. Bizim için vakalarda düşüşün sevindirici tarafı ise kış aylarına girerken hastanemizde hasta sayısının azalması ve bunun da kış ayları için bize büyük bir avantaj sağlayacağı yönündedir.”



Kış geliyor. Nasıl önlemler aldınız? Bu konudaki çalışmalar nelerdir?



Dr. Erol Uçaner: “Maske, Mesafe, Aşı. En büyük önlem bu üç etkendir. Başka bir söylem söz konusu değildir. Aşı semptomların daha rahat geçmesi sağlayarak hastalık süresince hastaneye ve yoğun bakıma yatmamak için önemli ölçüde kişiyi korur. Maske ve sosyal mesafe virüse maruz kalmamak için önemli bir diğer etkenlerdir. Bu önlemler ile önümüzdeki kış aylarını atlattıktan sonra önümüzdeki ilkbahar – yaz aylarında normale dönmeye bir iki adım atmış olmayı planlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, yoğun bakımlarda ciddi bir doluluk yaşadığımız için, 24 olan yatak kapasitesini bugün itibarı ile otuz altıya çıkarıyoruz. Kış aylarının daha kötü geçmesini tabi ki istemiyoruz. “Önlemlerimizi alarak virüsle mücadelemize devam etmeliyiz. Bizler alt yapı, tıbbi malzeme ve lojistik gibi konularda çalışmalarımızı yaptık, Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Bakanlık çalışmalarımıza onay verdi. Bizler de bu doğrultuda hazırlığımıza başlıyoruz.

