EL-SEN'in, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) Yeni Dönem

İyi Yönetim” toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) düzenlediği “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) Yeni Dönem: İyi Yönetim” toplantısı yapıldı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, çalışmanın ana amacının, KIB-TEK’in gündelik siyasi bir konu olmaktan çıkarılarak, kurumsal, sürdürülebilir bir yönetim anlayışına kavuşmasına katkı koymak olduğunu belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, enerji konusunun farklı boyutlarının çok yönlü olarak ele alındığı toplantının sonuçları kamuoyu ve karar vericilerle paylaşılacak.

50’yi aşkın uzman ve katılımcının yer aldığı çalışma toplantısında enerji politikalarının teknik, ekonomik, mali, siyasi ve yönetsel boyutları ele alındı. Beş ayrı masada gün boyu değerlendirmelerde bulunan katılımcılar elektrik konusunu ele aldı.

Ortaya konulan görüşler, Prof. Dr. Erdal Güryay yönetimindeki uzman ekip tarafından ayrıntılı bir rapora dönüştürülecek. Raporun, “KIB-TEK’in krizden toplumun da elektrik kaosundan kurtulması için yürütülecek çalışmalara yön vermesi öngörülüyor.

-Tuğcu

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çalışmanın, KIB-TEK’te iyi yönetim anlayışının kurumsal çerçevesini oluşturacağını belirtti.

EL-SEN olarak KIB-TEK’in bilimsel akılla yönetilen özerk bir kurum olması hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Tuğcu, kurumun siyasi manevraların merkezi olmaktan kurtarılıp özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini anlattı.

Sendika olarak KIB-TEK’in iyi yönetilmesini istediklerini söyleyen Tuğcu, bunun için kurumsal, hukuki ve ekonomik bir zemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. “Son günlerde sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin kötü yönetimin acı bir sonucu olduğunu” savunan Tuğcu, çağdaş sendikacılık anlayışının bir gereği olarak sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

-“KIB-TEK’te iyi yönetim anlayışının kurumsal çerçevesi belirlenmiş olacak”

Tuğcu şöyle devam etti:

“Bu çalışmanın ana amacı, KIB-TEK’in gündelik siyasi bir konu olmaktan çıkarılarak, kurumsal, sürdürülebilir bir yönetim anlayışına kavuşmasına katkı koymaktır. Bugün burada KIB-TEK’te iyi yönetim anlayışının kurumsal çerçevesi belirlenmiş olacaktır.

Dileğimiz siyasetin de aynı anlayışta hareket ederek, sonuçları dikkate alması, 12 yıldır Meclis’te çürümeye terk edilen özerklik yasa tasarısını yeniden gündeme alıp Fasıl 170 ve 171 ile beraber güncelleyerek hayata geçirmesidir.”

-Kamuoyu araştırması sonuçları

Metron Analytics Services tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarının katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, kamuoyunun enerji politikaları, KIB-TEK yönetimi ve elektrik hizmeti ile ilgili değerlendirme, algı ve beklentileri de ele alındı.

Metron Analytics Services Direktörü Yrd. Doç. Dr. Gürdal Hüdaoğlu araştırma sonuçlarını değerlendirdiği sunumda, halkın aldığı elektrik hizmetinden memnun olmadığını belirterek, sorunun ana kaynağının kurumun kötü yönetilmesinden kaynaklandığı konusunda toplumsal konsensüs olduğunu kaydetti.

Toplantının açılışına TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Milletvekili Sami Özuslu, DP adına Ali Horoz, YDP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çete, Halkın Partisi MYK Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Sol İttifak Temsilcisi Lema Gözay katılarak, birer konuşma yaptı.

-Çalışma masaları

Yeni dönemde KIB-TEK ile siyaset ilişkisinin nasıl olması gerektiğinin ele alındığı çalışma masasında Salahi Şahiner (CTP), Ali Horoz (DP), Ömer Çete (YDP), Ahmet Tokatlıoğlu (HP), Hüseyin Hallaçoğlu (TDP), Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu), Lema Gözay (Sol Hareket) yer aldı.

KIB-TEK’in sivil toplum ve meslek odalarıyla ilişkisinin en sağlıklı şekilde yürütülmesinin ele alındığı çalışma masasına ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası Temsilcisi İzzet Adiloğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Temsilcisi Aziz Limasollu, Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi Muharrem Uzun ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa İlkan katıldı. Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası da toplantıya katılamadığı için gönderdiği mesajda, EL-SEN’in yürüttüğü çalışmaya tam destek belirtti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Başkanı İsmet Akim, Yönetim Kurulu eski üyeleri Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Asım Özer, Yusuf Avcıoğlu ile Rifat Yalınç’ın yer aldığı çalışma masasında geçmiş dönem yönetim deneyimleri ve yaşananlardan çıkarılması gereken dersler konuşuldu.

Hukukçuların KIB-TEK’te yeni dönemin yasal çerçevesini tartıştığı masada ise, Av. Mehmet Öner Ekinci, Av. Serkan Mesutoğlu, Av. Erol Muhtaroğlu ve Av. Ahmet Said Sayın yer aldı.

Prof. Dr. Erdal Güryay, Prof. Dr. Mustafa Besim, Prof. Dr. Orhan Korhan, Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok ve Yrd. Doç. Dr. Yenal Süreç ise yeni dönemde KIB-TEK’in ekonomik ve mali yapısının kurumsal çerçevesi, denetleme ve sorumluluk kurallarını değerlendirdi.

Çalışma masalarında raportör olarak yer alan akademisyenler şöyle:

“Doç. Dr. Boran Şekeroğlu, Doç. Dr. Eser Keçeci, Doç. Dr. Direnç Kanol, Yrd. Doç. Dr. Cemal Yorgancıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Emine Sülün ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Atan.”

