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El-Sen'den akaryakıt ihalesi açıklaması

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Cesurer: “Rekabet Kurulu en kısa sürede elinden geleni yapmalı”

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El-Sen'den akaryakıt ihalesi açıklaması
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıb-Tek akaryakıt alım ihalesindeki sorunun çözülmesi ve vakit kaybetmeden ihalenin sonuçlandırılmasına yardımcı olabilmesi adına rekabet kurulunun en kısa sürede gerekeni yapması gerektiğini kaydetti.
Cesurer, Kıb-Tek akaryakıt alım ihalesinin Rekabet Kuruluna yapılan müracaat üzerine askıya alındığını kaydetti, Cesurer, “Dün yapılması gereken ihalede askıya alınması için ortaya konulan gerekçelerin hiçbirinin geçerliliği olmadığı gibi ihaleye teklif veren firmaların mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermiştir” dedi.
Rekabet Kurulu’nun, Kıb-Tek’ten gönderilen cevaplar ışığında ihalenin bir iki gün içerisinde sonuçlanmasına katkı sağlaması için gerekli kararı üretmesi gerektiğini dile getiren Cesurer şöyle devam etti:
“Aksi durumda sürecin uzaması geçmişteki örnekleri gibi ihalesiz ve daha pahalı yakıt alınmasının önünü açacaktır. Rekabet kurulunun bugünden gerekenin yapılması kaçınılmazdır”
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