banner762
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
11 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
14 0
 
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
9 0
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
26 0
35 0
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
11 0
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
34 0
banner797
banner794

22 Mart Dünya Su Günü

banner476

banner714
22 Mart Dünya Su Günü

 

Çevre Mühendisleri Odası yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi ve artan nüfusa karşılık yetersiz kalması nedeniyle yurt dışından su getirilme ihtiyacı doğduğunu, Türkiye’den temin edilen su ile su ihtiyacının bir kısmının karşılanmış olsa da ülkede su politikası olmaması durumunda suyun taşınarak ülkeye ulaştırılmasının sürdürülebilir bir çözüm olmadığını vurguladı.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci 22 Mart Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’deki  su talebinin karşılanabilmesi için, planlama yapılması, su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yönetebilmek için politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Ekinci, su kaynaklarının korunması  için “yağmur suyunun drenajı, depolanması, atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun aktif olarak kullanılabilmesi, barajların bakımının düzenli yapılması, göletlerin verimliliğinin artırılması ve kirletici kaynaklardan korunması” önerilerinde de bulundu. 
“ SU KAYNAKLARI (AKİFERLER) KONTROLSÜZ OLARAK  KULLANILIYOR, BU TUZLANMAYA NEDEN OLUYOR”
Ekinci, KKTC’de  onlarca yıldır yeraltı su kaynaklarının  (akiferler) kontrolsüz olarak  kullanıldığına, bu durumun da başta Güzelyurt akiferi olmak üzere deniz suyu girişine, yani tuzlanmaya neden olduğuna dikkat çekti.
Ekinci açıklamasında,   “Oluşan evsel atık sular, merkezi (Mağusa, Güzelyurt, Lefkoşa ve Bafra Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri) ve bireysel atık su arıtmalar dışında, septik tank ve kuyular yeraltına verilmektedir. Endüstriyel atık sular için ise halen fizibilite çalışmaları devam etmekte ancak herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. Standartlara uygun olarak arıtılan suların kullanılması mümkündür ancak ne yazık ki bu konuda da  herhangi bir uygulama bulunmamakta, arıtılan sular kaynak olarak kullanılabilecekken dereye ve denize verilmektedir. 50’nin üzerinde vahşi depolama alanı toprak, hava ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.
Su Gününün bu yılki temasının “Yeraltı Suları – Görünmezi görünür kılma” olarak belirlendiğini kaydeden Ekinci, bu temayla yeraltı sularının gözle görülmediğinin ancak etkilerinin  görüldüğüne dikkat çekildiğini  belirtti.
Ekinci, IPCC 2022 raporuna göre, iklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın her tarafında görülmeye başlandığı, yapılan bilimsel çalışmalara sıcaklıkta 1.1 santigrat derece artış gözlemlendiği, iklim değişikliği, kuraklık, su kalitesinde azalma, su kaynaklarında azalma, yangınlar, özellikle Akdeniz bölgesinin kuraklık ve ekosisteminin olumsuz etkilenmesinin beklendiğini de kaydetti.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.