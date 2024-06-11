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El-Sen, 92 milyon TL’lik borç cumaya kadar ödenmezse Ercan’ın elektriğini keseceğini duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), 92 milyon TL’lik borç cumaya kadar ödenmezse, Ercan Havaalanı’nın elektriğini keseceğini duyurdu.

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El-Sen, 92 milyon TL’lik borç cumaya kadar ödenmezse Ercan’ın elektriğini keseceğini duyurdu
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El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, yazılı açıklamasında kendileriyle aynı görüşü savunan siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, sendikalara ve vatandaşlara çağrı yaparak, cuma günü saat 11.00’de Meriç köyünün girişindeki Meriç Trafo Merkezi’nde olunmasını istedi.
Borcu 675 TL olan vatandaşların elektriğinin anında kesildiğini ancak Kıb-Tek yönetiminin Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriğine dokunmadığını savunan Tuğcu, “Kıb-Tek yönetimini halkın vicdanında yara açan bu adaletsizliğe son vermesi için son kez uyarıyoruz” dedi.
 
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