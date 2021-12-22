EKOR’da üretim durma noktasında

EKOR Un Ürünleri, hükümetin un ithalatını serbest bırakılması konusunda aldığı kararın ardından beyaz un, baklavalık un ve kepek alamadığı için üretimin durma noktasına geldiğini açıkladı





EKOR Un Ürünleri Yönetim Kurulu, hükümetin un ithalatını serbest bırakılması konusunda almış olduğu kararın ardından artık beyaz un, baklavalık un ve kepek alamadığı için üretimin durma noktasına geldiğini duyurdu.

Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd. Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu açıklama şu şekilde,

“Hükümetin Un ithalatının serbest bırakılması konusunda almış olduğu karar sonrası yıllardır çalıştığımız Un Fabrikasından artık Beyaz Un, Baklavalık un ve Kepek alamamaktayız. Ekmek ve diğer Unlu Mamullerin temel hammaddelerinden olan bu hammaddelerin verilmemesi, üretimimizin durmasına neden olacaktır. Hükümetin aldığı karara yönelik cezalandırma gibi görünen bu uygulamanın sonuçları ağır olacaktır. Eğer bu hammaddeleri alamazsak, üretimi durdurmak zorunda kalacağız. KKTC’nin bütün bölgelerine ekmek çeşitleri üretip gönderdiğimiz için bu konuda en ciddi sıkıntıyı halkımız yaşayacaktır. Marketlerde, Restoranlarda ve Unlu Mamul verdiğimiz diğer bütün yerlerde bu ürünler bulunamayacaktır. Döviz dalgalanması nedeniyle zaten zorlanan halkımızın, en temel ihtiyaçlarından biri olan unlu Mamullerden yoksun kalması, bir darbe daha olacaktır. Un üreticilerinin en kısa zamanda bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirip, halkımızın ihtiyaçlarına kulak vermesi gerekmektedir.”

