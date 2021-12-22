Mağusa Belediyesi’nde yeniden grev başladı

Mağusa Belediyesi çalışanları, ödenmeyen ek mesailer ve düzensiz yatan maaşlar için dün yeniden greve gitti



Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, maaşların eksik ödenmesi ve ek mesai ödeme protokolünün uygulanmaması gerekçesiyle bir süredir ara verdiği grevlere dün yeniden başladı.

Sendika, dün 08.00-15.00 saatleri arasında belediyelerin tüm birimlerinde grev uygulandı.

Mağusa Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Mart 2020’den beri ek mesailerin yatmadığını ve maaş ödemelerinde de sürekli sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

“Bu düzensiz ve gelişigüzel maaş yatırımlarını protesto etmek için iş durdurmaya gidiyoruz” şeklinde konuşan Özüşen, ek mesailer tamamlanana kadar grevlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Özüşen şunları anlattı: “15 günde bir ödenen işçilerin bir kısmının maaşları yattı, bir kısmının ise halen yatmadı. Sürekli aksaklıklar yaşanıyor. Memleketin bu ekonomik durumunda maaşların bu şekilde yatması çalışanları olumsuz etkiliyor. Çalışanlarımızın tek istediği günü gününe haklarını almaktır. Daha önce de ek mesailerin ödenmesi için bir protokol yapmıştık ama şu an bu taahhüte de uyulmuyor ve bu takvim de geciktiriliyor. Maaş ödemeleri ve ek mesailer tamamlanana kadar grevlerimiz devam edecektir”.

Özüşen, 15 günlük ödemelerde 300-400 bin TL tutarında eksiklik olduğunu, protokol gereği ödenmesi gereken 7 aylık ek mesai tutarının ise 500 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Doğan Özüşen, belediye çalışanlarının 21 aylık ek mesai alacakları olduğunu, bunun ödenmesiyle ilgili belediye başkanıyla protokol yapıldığını ve her ay 2-3 aylık ek mesainin ödenmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Özüşen, protokole uyulmadığını ve 3 aydır geçmiş 7 ayı kapsayan ek mesai ödemesinin yapılmadığını belirtti.

Belediyenin kendisinin belirlediği ek mesai ödeme protokolüne uymadığına dikkat çeken Özüşen, maaş ve ücretlerle ilgili ödemelerde de 10-15 günlük gecikme yaşandığını ifade etti

Belediye çalışanlarının bu ekonomik koşullarda gecikmelere tahammülünün kalmadığını vurgulayan Özüşen, “Artık üyemiz sabredecek durumda değil. Herkesin çoluk çocuğu, borcu, ödemesi var. Üyelerin canına tak etti. Bütün amacımız hak aramadır. Biz iyi niyet gösteriyoruz. Hak ettiğimiz maaşı ve mesaiyi istiyoruz” dedi.



