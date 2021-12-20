Ekmek zammını hükümet engelledi

Fırıncılar Birliği, hükümetin ithalatını serbest kılan kararına “tam destek” belirtti





Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği, hükümetin un ve unlu mamullerin ithalatını serbest kılan kararına “tam destek” belirtti.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC’de un ithalatının yasak olmasından dolayı 26 yıldır, iki buğday ithalatçısının ülkeye buğday ithal ettiği ve bu buğdayı 3 değirmenin işlettiğini kaydetti.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı unun 4. kez zamlanacağını belirtti, ekmeğin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu ancak hükümetin aldığı kararla ekmek zammının ertelendiğini söyledi.

Çıralı’nın açıklaması şu şekilde:

“Hükümetin UN ve Unlu mamullerin ithalatının serbest kalması konusunda almış olduğu kararı Tam Desteklediğimizi halkımızın bilgisine getirmek isteriz.

Bilinmesi gereken K.K.T.C’de un ithalatı yasak olduğu için 26 yıldır, iki buğday ithalatçısı ülkeye buğday ithal etmekte ve bu buğdayı ise 3 değirmen işlemektedir. Bu buğday ithalatçısından bir tanesi aynı zamanda un değirmeni sahibidir.

26 yıldır ekmeğimizin kalite ve fiyatını direkt olarak 2 buğday ithalatçısı yönlendirmektedir. Bu durum bizler için çok yanlıştır. Bu Kadarı Yeter Artık! demenin zamanı gelip geçmiştir.

Pandemi ile başlayan ve döviz krizi ile zirveye çıkan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Son 1 Ay içerisinde ekmeklik unun 3 Kez zamlanmasına sebep olmuştur. Ne yazık ki 4. Un Zammı işletmelerimize bildirilmiştir. Bu bakımdan temel tüketim maddesi olan ekmeğin yeniden zamlanması kaçınılmazdır.

Hükümetin aldığı kararla bir süre daha ekmek zammı ertelenmiş ve halkımız daha da dar boğaz edilmemiştir.

Bizler her zaman yerli sanayiyi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Ancak kurulan Düzen, Düzen değildir! Hiçbir sanayici kendi hammaddesini başkasının tekeline bırakmak istemez.

Zaman birlik, beraberlik ve birleşme zamanıdır. Kişisel menfaatler Toplum Menfaatinin önüne geçmemelidir.

