Ekmeği üretmek de almak da zorlaştı!

Asgari ücretinde yükselmesi ile ekmek fiyatları değerlendirilecek. Hafta sonu ekmeğe zam bekleniyor

Buğday ve enerji fiyatlarının yanı sıra asgari ücretin de yükselmesi ile gözler ekmek fiyatlarına çevrildi. Mutfağın olmazsa olmazı temel tüketim maddesi ekmek zamlanıyor.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, asgari ücretin de yükselmesi ile ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hafta içi gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Çıralı, serbest piyasa olduğu için birliğin fiyat belirleyemediğini her fırının kendi maliyetimi hesaplayarak fiyat belirleyeceğini söyledi.

ETİKET FİYATLARI HAFTASONUNA DEĞİŞECEK…

Fırıncının da ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu kaydeden Çıralı, çalışan ağırlıklı fırınlarda asgari ücretin de artması ile bir takım fiyat değişikliğine gidilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Her fırının kendi maliyetine göre değerlendirme yaptığını ve buna göre bir fiyat belirlediğini kaydeden Birlik Başkanı Çıralı, “Hafta içi yapılacak olan fiyat değerlendirmesi ile hafta sonu yeni fiyatları bekliyoruz” dedi.

“FIRINCININ HALİ ÇOK KÖTÜ”

Sektörün derdi sadece fiyatlar değil, market ve köy fırınlarının fiyat denetimine tabi tutulmaması geçimini sadece bu işle sağlayan fırıncıların hali her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Hemen her sektörde, her kalemde yaşanan fiyat artışı, temel tüketim maddesi ekmeğe de geride bıraktığımız 1 yıl içinde yüzde yüz zam geldi. Fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ‘zammın kaçınılmaz’ olduğunu söylerken, ‘denetimsizlik nedeniyle haksız rekabetten’ yakındı.