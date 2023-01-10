99 işyerine 238 bin TL ceza

Ticaret Dairesi’nin piyasa denetim ekipleri, 2022’de 2 milyon 967 bin TL’lik mala el koydu. Cezaların 75 tanesi tarihi geçmiş mal satanlara yazılırken, ortalama ceza tutarı 2 bin 400 TL civarında oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin İç Ticaret Şubesi 2022 yılında piyasa denetimlerinde bir önceki yıla kıyasla daha etkin bir çalıştı. Ticaret Dairesi ekipleri, Ocak-Aralık 2022 döneminde 4 bin 675 işyerini denetledi. 2021 yılına göre %30.51 oranında artış içeren bu denetimlerde 99 işyerine 237 bin 188 TL ceza kesti. 2021 yılının aynı döneminde 3 bin 582 denetimde 166 işyerine 279 bin 466 TL ceza yazılmıştı. İşyerlerinin ortalama 2 bin TL ceza ödemek zorunda kaldığı da hesaplandı.

2.9 MİLYON TL’LİK MALA EL KONULDU…

İç Ticaret Şubesi’nin piyasa denetim ekipleri geçen yıl Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt olmak üzere dört bölgeye ayrılan denetim faaliyetlerinde 2 milyon 966 bin 950 TL’lik mala el koydu. 2021 yılı boyunca el konulan malların toplam değeri sadece 287 bin 869 TL tutarında kayıtlara geçmişti. Bu yıl müsadere edilen malların değerinde geçen yıla kıyasla %248’lik bir fark oluştuğu hesaplandı. Rakamlar, denetlenen işyeri başına 635 TL tutarındaki malın müsadere edildiğine işaret ediyor.

TARİHİ GEÇMİŞ MAL SATANLAR ÇOĞUNLUKTA…

Resmi verilere göre işyerlerine yazılan cezalar 75 adetle “Tarihi geçmiş mal satma” başlığında yoğunlaştı. Bunu 16 işyeriyle “Fiyat etiketi bulundurmama” ve 5 işyeriyle “Etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması” cezaları izledi. Ayrıca, “Belge, bilgi ibraz etmeyen” 2 işyeri ve “Azami kâr yüzdeliğine uymayan” 1 işyeri de cezalandırıldı. Bu arada, Aralık ayı içinde 460 denetimle tüm yılın en yüksek sayısına ulaşan “denetçilerin”, el konulan176 bin TL’lik mala rağmen “tek bir işyerine dahi ceza yazmaması” dikkati çekti. Bu durumun, Aralık ayında yapılan yerel seçimlerden kaynaklandığı iddia edildi.

