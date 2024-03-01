Ekmeğe yine zam

13.50 TL’ye satılan somun ekmeğin fiyatı bugünden itibaren yeniden 15 TL oluyor

Ülkemizde ekmeğin fiyatına yine zam yapıldı. Buna göre somun ekmek bugünden itibaren 1,5 TL artarak 15 TL’ye satılacak.

Hatırlanacağı üzere somun ekmek fiyatı Fırıncılar Birliği kararı ile 15 TL'ye çıkarılmış, hükümetin müdahalesi ile 'geçici bir süre için' 13.50 TL'ye indirilmişti. Geçici sürenin dolması ile birlikte somun ekmek bugünden itibaren yeniden 15 TL'ye satılmaya başlanacak.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, somun ekmeğin bugünden itibaren 15 TL’den satılmaya başlanacağını söyledi. Somun ekmeğin fiyatının Fırıncılar Birliği kararıyla daha önce 15 TL'ye çıkarıldığını fakat hükümetin müdahalesiyle 13 buçuk TL'ye indirildiğini hatırlatan Çıralı, hükümete 4 maddelik bir öneri sunduklarını, hükümetin ise bu konuda adım atmadığı için zammın yapıldığını vurguladı. Ayrıca Çıralı, 13.5 TL’lik somun ekmek fiyatının fırıncıları kurtarmadığını da sözlerine ekledi.

